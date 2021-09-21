النصر يدرس الاستئناف ضد عقوبته .. وكاميرات مراقبة لضبط المخالفين

النصر يدرس الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط.

تدرس إدارة نادي النصر السعودي تقديم استئناف ضد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد العقوبة التي أصدرتها ضد "العالمي".

لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي قرر تغريم النصر مبلغ 150 ألف ريال، وتحذيره من اللعب دون جماهير، في حالة تكرار مخالفة "رمي العلب" على أرض الملعب.

جماهير النصر احتجت على أداء النصر أمام الاتحاد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، وقامت برمي علب مياه على أرضية الملعب.

لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي أكدت أنها استندت في قرارها إلى مخالفة جمهور النصر للمادة 52 في الفقرة الثانية من لائحة الانضباط والأخلاق، مع تأكيد على أن القرار قابل للاستئناف.

صحيفة "الرياضية" السعودية، أكدت أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر تدرس الاستئناف على العقوبة الموقعة على النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر ستدرس خلال الـ24 ساعة المقبلة بالاتفاق مع الإدارة القانونية فكرة تقديم الاستئناف، وعليه إما ستتقدم به أو ستحجم عن ذلك.

وعلى صعيد آخر، فإن إدارة النصر تفكر جديًا في مناقشة الشركة الحاصلة على حقوق استثمار ملعب جامعة الملك سعود في وضع كاميرات مراقبة في كافة أرجاء الملعب، بهدف رصد المخالفين.

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