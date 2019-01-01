النصر يخطف التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي على حساب الفجيرة

النصر يعبر الفجيرة في ربع نهائي كأس الخليج العربي

تمكن نادي النصر من التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، على حساب الفجيرة بنتيجة هدف دون رد.

النصر خطف الفوز في ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، بهدف واحد على الفريق العنيد الفجيرة الذي حاول العودة للقاء ولكن لم يتمكن.

النصر سيطر على معظم مجريات اللعب خلال مواجهة الفجيرة، وقام بإغلاق المساحات أمام المنافس خلال اللقاء بعد إحراز هدف المباراة الوحيد.

حبيب الفردان أحرز هدف المباراة الوحيد للنصر، في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، ليبقي على آمال جماهيره في تحقيق اللقب.

وجاء الهدف من الناحية اليمنى للفريق بعد هجمة منظمة ، حيث أرسل لاعب النصر عرضية أرضية لأقدام الفردان ليسجلها بسهولة في المرمى.

وبذلك يلحق النصر بنظيره العين، إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، الذي فاز منذ قليل على الشارقة.