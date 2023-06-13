النصر يختار شريك كريستيانو رونالدو .. ومنافسة قوية من الهلال والاتحاد والأهلي

هل سيختار كريستيانو رونالدو أم يفضل الهلال أو الاتحاد أو الأهلي؟!

اختار مسؤولو نادي النصر، "شريك" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

النصر ودع موسم 2022-2023، بدون أي لقب؛ وسط مطالبات من رونالدو، بالتعاقد مع نجوم عالميين، لمساعدته على العودة إلى منصات التتويج مجددًا.

ووفقًا للإعلامي الرياضي نزار كانسيلا، اختار العالمي، النجم المغربي حكيم زياش، جناح نادي تشيلسي الإنجليزي؛ لتشكيل ثنائي هجومي مرعب، مع الأسطورة البرتغالية.

وكشف كانسيلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الأندية الثلاث الكبرى الأخرى في المملكة؛ وهي الهلال والاتحاد والأهلي، أبدت اهتمامها أيضًا بالتعاقد مع زياش.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، أعلن في وقتٍ سابق تفاوض المملكة مع زياش، دون ذكر أسماء الأندية المرشح للانضمام إليها؛ خاصة في ظل رغبة اللاعب نفسه، بالرحيل عن تشيلسي، خلال الصيف الحالي.