النصر يحفز جماهيره لحضور مواجهة الشباب في الدوري السعودي

النصر يسعى لتحقيق الفوز الثالث بالدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى نادي النصر السعودي لتحفيز جماهيره لحضور مباراة فريقه أمام الشباب، خلال الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب النصر في تقديم مباراة مميزة من أجل الحصول على الثلاثة نقاط، في اللقاء الهام الذي سيقام غدًا الجمعة على ملعب فهد الدولي.

وأعلنت إدارة نادي النصر لتقديم 5 آلاف تذكرة لجماهير الفريق، لحضور مباراة الشباب، بشكل مجاني من أجل أهمية اللقاء.

وتأتي مبادرة إدارة نادي النصر من أجل إسعاد جماهيره والحصول على مؤازرتهم للاعبين، من أجل السير بشكل مميز في الدوري .

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وحقق النصر الفوز في المباراتين، أمام ضمك في الجولة الأولى بهدفين دون رد، وأمام الفتح بهدف دون رد، في الجولة الثانية.