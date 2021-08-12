النصر يحصل على شهادة الكفاءة المالية، وفيفا يسمح له بقيد لاعبيه الجدد

النصر يستعد لمواجهة ضمك في أولى جولات الدوري السعودي

زفت صحيفة الرياضية السعودية أخبارًا سعيدة جدًا لجماهير النصر التي تترقب الظهور الأول لفريقها في الموسم الجديد من الدوري السعودي حين يستضيف ضمك على ملعبه مرسول بارك يوم غدٍ الجمعة.

النادي العاصمي كان قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم تقديمه كافة الأوراق اللازمة لوزارة الرياضة السعودية للحصول على شهادة الكفاءة المالية، لكن الوزارة لم تعلن رسميًا بعد حصول النصر على الشهادة، رغم تأكيد عديد المصادر على حدوث ذلك وعلى رأسها الرياضية.

الصحيفة أوضحت أن النصر حصل رسميًا على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية بعدما سدد كافة ديونه المقدرة بـ136 مليون ريال سعودي، ليُصبح النادي الـ11 الذي يحصل على تلك الشهادة.

وأصبح النادي بذلك مؤهلًا لقيد لاعبيه الجدد في قائمته المحلية للموسم الجديد، مما يعني أن السداسي الجديد أصبح متاحًا للمدرب مانو مينيزيس لاستخدامهم أمام ضمك، وعلى رأسهم الرباعي الأجنبي أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وجلال الدين ماشاريبوف وراميرو فونيس موري.

الأخبار الجميلة لم تتوقف، بل أكدت الرياضية مساء اليوم الخميس أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عقوبة الإيقاف والمنع عن تسجيل اللاعبين التي كان قد فرضها على النصر، وذلك بعد تسديد النادي مستحقات جلطة سراي وفنربخشة كاملة.

كان فيفا قد منع النصر من قيد اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعدم تسديده الدفعة الأخيرة من شراء البرازيلي جوليانو دي بالا من فنربخشه التركي عام 2018، وكذلك لعدم تسديدة مبلغ 1.6 مليون يورو لنادي جلطة سراي مقابل انتقال المدافع البرازيلي مايكون بيريرا.

جماهير النصر عبر تويتر تفاعلت مع تلك الأخبار الإيجابية ووجهت شكرها الكبير للداعم الأمير خالد بن فهد الذي تكفل بالكثير من تلك الأموال لسداد الديون، وأكدت جاهزيتها لمؤازرة الفريق في مباراة الغد من مدرجات مرسول بارك.