النصر يحسم موقف أبو بكر من اللعب أمام الشباب

حسم الجهاز الطبي في النصر موقف المهاجم فينسنت أبو بكر من مواجهة الشباب في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي ستقام يوم الجمعة 6 مايو القادم.

النصر أنهى معسكره الخارجي في الإمارات بالفوز وديًا على بني ياس 2-1 يوم أمس، وقد وصل العاصمة السعودية الرياض فجر اليوم السبت ومن المقرر أن يستأنف تدريباته في مقر النادي يوم الإثنين المقبل.

ما قصة إصابة أبو بكر؟

المهاجم صاحب الـ29 عامًا تعرض لإصابة في مشط القدم وأربطة المفصل خلال مباراة الذهاب من مواجهة منتخب بلاده الكاميرون مع الجزائر الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2020 في قطر.

ورغم تلك الإصابة، إلا أن أبو بكر شارك في مباراة الإياب التي أقيمت في الجزائر بعد عدة أيام، وقد لعب بديلًا منذ الدقيقة الـ102، وهو ما أدى لتفاقم الإصابة وزيادة حدتها.

اللاعب أبلغ النصر بإصابته ومُنح إذن للبقاء في الكاميرون عدة أيام إضافية، ومن ثم وصل الرياض وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وقد سافر مع الفريق إلى الإمارات حيث واصل برنامجه هناك.

ما هو موقف أبو بكر من مواجهة الشباب؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن أبو بكر لم يحصل على إجازة مثل بقية زملائه بعد الوصول إلى الرياض فجر اليوم السبت، حيث سيُواصل جلساته العلاجية ضمن برنامجه الذي قطع منه شوطًا كبيرًا بالفعل.

وأضافت أن اللاعب الذي انضم للنصر بداية الموسم الجاري بعد صراع كبير مع الاتحاد سيخضع هذا الأسبوع إلى فحص طبي لتقييم حالة قدمه المصابة وتحديد موعد دخوله التدريبات الجماعية، إلا أن المرجح غيابه عن مباراة الشباب القادمة لعدم الجاهزية.

أبو بكر الذي اعتاد اللعب كجناح في النصر لا مهاجم خاض 21 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم سجل بها 8 أهداف وصنع 3.

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