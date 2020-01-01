النصر يحسم أمر مايكون .. ويوجه صدمات لوكيله

مايكون يقترب من العودة لجلطة سراي التركي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطورات البرازيلي مايكون لاعب النصر المعار من جلطة سراي التركي خلال الساعات الأخيرة.

وسعى النصر خلال الأشهر الماضية الحصول على مايكون بشكل نهائي، لتدعيم الفريق خلال المواسم المقبلة بعد تقديم موسمًا مميزًا.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن النصر أبلغت بشكل رسمي وكيل أعمال البرازيلي مايكون بانتهاء الفترة الممنوحة له لتمديد عقده.

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وأبلغت إدارة النصر أيَضًا وكيل اللاعب بعدم تحمل راتب مايكون في شهر يوليو الجاري، وتحمل البرازيلي التكاليف الخاصة بالسكن.

وطالب وكيل اللاعب من إدارة جلطة سراي التركي في الوقت الحالي بتحمل تكاليف راتب مايكون في الشهر الجاري وتوفير تذكرة سفر لتركيا أيضًا.

وأكد وكيل اللاعب البرازيلي خلال خطابه تحديد موعد لانضمام مايكون لتدريبات جلطة سراي الذي يمتد عقد اللاعب معه حتى نهاية يوليو 2021.