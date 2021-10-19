"النصر يُحاول أن يعود منافسًا، الهلال تجاوزه بمراحل، أصبح مثل ريال وبايرن"

الهلال والنصر يلتقيان مساء اليوم في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يرى فيصل بوثنين لاعب الهلال السابق أن الضغط خلال مباراة الليلة أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا سيكون على الفريق الأصفر، لرغبته في الفوز بالبطولة القارية لأول مرة في تاريخه.

وأوضح بوثنين خلال تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية مساء أمس أن الهلال اعتاد تلك الأجواء وهذا يمنحه تفوقًا نفسيًا وذهنيًا في المباراة، مشيرًا إلى أن الخسارة لو حدثت لن تؤثر كثيرًا في الفريق.

وأضاف "الفجوة بين الفريقين في السنوات الأخيرة أصبحت كبيرة، الهلال تجاوز النصر بمراحل كثيرة، النصر يُحاول أن يجد لنفسه مكانًا في منافسة الهلال وأن يعود منافسًا ويُقلل فارق البطولات الذي اتسع كثيرًا مع منافسه، ومباراة الغد خطوة في مساعيه تلك، ولذا متوقع أن يدخل اللقاء بمعنويات كبيرة لكن أيضًا بضغط كبير، لأنه مطالب أكثر بالفوز وحريص أكثر عليه".

تابع "المباراة فنيًا تبدو متوازنة بين الفريقين خاصة بعد أدائهما القوي في نصف النهائي وكذلك مستوى لاعبيهم مع المنتخب السعودي في مباراتي اليابان والصين، لكن أرى أن الهلال يتفوق كثيرًا ومن جميع النواحي في الجانب الذهني والنفسي وعلى صعيد الثقة بالنفس، خاصة أن لاعبيه يمتلكون خبرة لعب مثل تلك المباريات واعتادوا عليها فيما هي أجواء جديدة على النصر".

فيصل بوثنين لاعب #الهلال السابق: في السنوات الأخيرة الفجوة أصبحت كبيرة بين الفريقين حيث أن الهلال تجاوز النصر بمراحل #Asia_Show #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/M2YHsNoB57 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 18, 2021

وأتم "الهلال ليس لديه ما يخسره، فريق كبير واسم ثقيل، إن حقق البطولة ستكون إضافة لبطولاته وإن خسر لن تهتز ثقة لاعبيه بأنفسهم أو تُنقص منهم، هو مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ حين يلعبون مثل تلك المواجهات القوية، الهلال وصل لتلك المرحلة بعد سنوات من العمل والنتائج القوية".

يُشار إلى أن الهلال تُوج بدوري أبطال آسيا عام 2019 وكان ذلك لقبه السابع على المستوى القاري، فيما غابت بطولات النصر الآسيوية منذ تتويجه بكأس السوبر عام 1998.