النصر يتلقى عروضًا لمارتينيز .. والأرجنتيني يحدد موقفه

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي نادي النصر عروضًا مختلفة خلال الفترة الماضية، من أجل ضم الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من الذي يرغب في ضم مارتينيز؟

وكانت تقارير صحفية أرجنتينية، قد أكدت على أن هناك محاولات من نادي ريفر بليت ومدربه مارسيلو جاياردو، من أجل إقناع بيتي بالعودة مجددًا للفريق.

ووفقًا لصحيفة "elcrack deportivo" الأرجنتينية فإن أكثر ما يشغل جاياردو حاليًا هو تعزيز صفوف فريقه في الصيف المقبل، من أجل التتويج بكأس ليبرتادوريس، خاصةً وأنه تلقى التهديد الأول من خصمه بوكا جونيورز في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني بالهزيمة بهدف نظيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن جاياردو يستهدف ضم بيتي مارتينيز؛ لاعب وسط النصر السعودي، ويحاول إقناعه حاليًا بالعودة لريفر بليت، خاصةً وأنها صفقة لها شعبية جماهيرية عالية وسط جمهور النادي. اقرأ التفاصيل

ما هو موقف مارتينيز من العروض التي وصلت للنصر؟

وأشار الإعلامي عبد العزيز العصيمي، إلى أن نادي النصر تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية للاعب بيتي مارتينيز، ولكن اللاعب يريد البقاء مع العالمي.

وكتب العصيمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن العروض التي تلقاها مارتينيز.

وجاء نص تغريدة العصيمي كالآتي: "تلقت إدارة النصر عدة عروض للكابتن جونزالو مارتينيز (بيتي)، واللاعب يرغب البقاء مع النادي الكبير، بالتوفيق للعالمي يا رب".

خبر |

تلقت إدارة النصر

عدة عروض للكابتن

غونزالو مارتينيز

( بيتي )

واللاعب يرغب البقاء مع النادي الكبيررر..

بالتوفيق للعالمي يارب pic.twitter.com/lCkhdz7Dm6 — عبدالعزيز العصيمي (@a_altamimi11) April 29, 2022

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