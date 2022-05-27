"النصر يتفوق في 9 مراكز لكننا ننتظر كبرياء الأهلي"

مباراة مرتقبة بين الفريقين

يشهد ملعب مرسول بارك مساء غدٍ السبت قمة من العيار الثقيل تجمع النصر مع ضيفه الأهلي لحساب الجولة الـ28 من الدوري السعودي، وقد ازدادت أهميتها للفريقين بعد فوز الشباب والباطن وخسارة الرائد اليوم في افتتاح مباريات الأسبوع.

النصر يُنافس الشباب على المقعد الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا، فيما يعيش الأهلي كفاحًا مريرًا للهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، ولم يتبق في الموسم إلا 3 مباريات لكل فريق تبدأ غدًا بالمواجهة المرتقبة بينهما في الرياض.

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الناقد الرياضي حاتم خيمي أبدى أسفه للظروف المحيطة بالمباراة وأنها صراع بين القمة والقاع عكس ما اعتادت أن تكون عليه كمواجهة على مراكز المقدمة في جدول الترتيب، وقد أشار إلى أن النصر يتفوق على منافسه في 9 مراكز وفرصه في الفوز تبقى أفضل لكن مشددًا في نفس الوقت على أن العامل النفسي وتحمل لاعبي الأهلي للمسؤولية سيلعب دورًا مهمًا.

وأضاف حول إمكانية لجوء أحد الفريقين للدفاع "المشكلة أن النصر والأهلي لا يعرفوا الدفاع، ليس لديهم تلك القدرة لأن لاعبيهم معتادين على الهجوم واللعب على مراكز المقدمة، وتلك المشكلة تُواجه الأهلي حاليًا، وعلينا ألا نتجاهل العامل النفسي لأن نتائج اليوم ضغطت على الفريقين وأراه سيكون مؤثرًا جدًا على العامل الفني للفريقين".

تابع لبرنامج كورة "النصر يريد ضمان التأهل لآسيا فيما الأهلي يعيش ضغطًا أكبر كثيرًا لأنه مهدد بالهبوط، فنيًا أي شخص سيتوقع فوز النصر لأنه الأفضل كثيرًا، إن تحدثنا عن مراكز اللاعبين نجد الأهلي يتفوق على خصمه في مركزين فقط هما الظهير الأيسر وحارس المرمى وهما نقطة ضعف النصر، بقية المراكز كلها يتفوق فيها النصر كثيرًا، باستثناء ربما الجناح عبد الرحمن غريب يستطيع منافسة نجوم العالمي".

حاتم خيمي: النصر أو الأهلي لا يعرفون الدفاع.. ورغم تفوق النصر فنيا ننتظر تأثير "كبرياء الأهلي" في مباراة الغد#كورة_روتانا #النصر_الأهلي pic.twitter.com/jQpZsn81Al — برنامج كورة (@korarotana) May 27, 2022

أتم "ننتظر غدًا كبرياء الأهلي، كبرياء الفريق الكبيرة، اللاعبون عليهم مسؤولية كبيرة في نسيان مشاكل الإدارة والجوانب الفنية وكل شيء والتركيز في كبرياء كل لاعب فيهم وكيفية انتشال الأهلي الكبير من محنته، خاصة مع توقع الجميع خسارتهم غدًا".

يُشار إلى أن النصر يتواجد ثالثًا في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الاتحاد في الصدارة ونقطة واحدة عن الشباب في المركز الرابع والذي لعب مباراة إضافية، فيما الأهلي يتواجد في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة وتفصله نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط لدوري بلو.