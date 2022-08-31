النصر يتعرض للإساءة ويعترض .. الاتحاد يختار محكمه في قضية تسجيلات حمد الله والبلوي

انتشرت تغريدات للمحكم مسيئة للنصر وداعمة للهلال

لا تزال تحقيقات مركز التحكيم السعودي جارية بشأن قضية التسجيلات التي أقامها نادي النصر ضد نظيره الاتحادي ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، لكن حدث خلاف حول محكم العميد في القضية.

لجنة الاحتراف تعاقب الاتحاد والعميد يستأنف:

في الثاني من أغسطس الجاري، أصدر لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراتها في القضية، التي اتهم بها العالمي، النادي الجداوي بالتفاوض مع حمد الله خلال فترة سريان عقده.

Shahid

وقدم النادي العاصمي تسجيلات صوتية جمعت حامد البلوي؛ المدير التنفيذي بالعميد، بحمد الله، حرضه خلالها على الرحيل عن العالمي.

فض المنازعات تأكدت من صحة التسجيلات، وعلى إثرها قررت حرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة واحدة، وإيقاف حمد الله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، مع تغريم كل منهما 300 ألف ريال، فيما غُرم النادي 500 ألف ريال.

هذه القرارات كانت قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي وهي الخطوة التي اتخذها النادي الجداوي بالفعل.

النصر يعترض على محكم الاتحاد:

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن نادي الاتحاد اختار سلطان الصامل محكمًا له أمام مركز التحكيم في هذه القضية.

لكن أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النصر قدموا اعتراضهم للمركز على الصامل، في ظل توجيهه بعض الإساءات للعالمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

بعض النصراويين قاموا بإعادة نشر بعض التغريدات المنسوبة للصامل، والتي يدعم بها نادي الهلال متهكمًا على العالمي.

ووفقًا للخبير القانوني أحمد الأمير فإنه من حق النصر الاعتراض على محكم الاتحاد، كونه لا يتسم بالاستقالية من وجهة نظر مسؤوليه.

وكتب الأمير، عبر حسابه على "تويتر": "يحق للنصر الاعتراض على تعيين المحكمين وذلك حسب نص م 3\28 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم، إذ لا بد أن يتصف المحكم بالاستقلالية الكاملة والحيادية، ولذلك وجود تغريدات مسيئة لأي محكم ضد أي نادي تعتبر تحيز واضح وفاضح ويتعارض مع لوائح الاتحاد السعودي".

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