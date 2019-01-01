النصر يؤجل احتفالات التتويج بالدوري إلى بداية الموسم

جماهير النصر تحتفي بفريقها

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

واصلت جماهير نادي النصر احتفالاتها، بتتويج فريقها بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث أقبلوا على شراء قمصان الفريق من المتاجر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة نادي النصر، قررت تأجيل احتفالها الرسمي باللقب، إلى بداية الموسم الجديد.

وطلب سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر، تقريرًا شاملًا عن الفريق، يتناول الجوانب الإدارية والفنية والمالية، لبدء وضع ميزانية دعم الفريق للموسم المقبل.

هذه الليلة لن ينساها كل مشجع محب لـ #النصر🏆🏆pic.twitter.com/IaxMMmjOyq — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019

إدارة النصر قررت أن تتجاوز الميزانية المقبلة، ميزانية الموسم الماضي، حيث يطلع سعود آل سويلم على التقرير يوم الخميس المقبل.

ومن جانبه منح البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، لاعبيه غير المسجلين آسيويًا راحة حتى شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى "نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى والبرازيلي بيتروس أراوخو".

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ويستعد النصر لمواجهة فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني يوم الثلاثاء المقبل في مدينة كربلاء العراقية، بختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.