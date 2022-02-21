النصر والهلال | ما زاد عن حده انقلب ضده والباحث عن اللقطة يختفي سريعًا!

في الوقت الذي يتحدث به النصراويون عن تحميل الحكم الجزائري مصطفى غربال مسؤولية وداع الفريق لكأس خادم الحرمين الشريفين، لن نتطرق لهذا الجانب، فيكفي كلام خبراء التحكيم عنه، لكن الحقيقة أن العالمي خسر بيد لاعبيه..

للمرة الثانية على التوالي، وبقلب مرسول بارك، العالمي يودع بطولة خلال أربع أشهر على يد جاره الهلال.

شوط أول مميز قدمه العالمي من الناحية الهجومية، ظهر به الزعيم في حالة التائه الباحث عن نفسه في الملعب، خاصة خط الدفاع بالكامل، الذي لا تزال العرضيات عقدته الأبدية.

شعرنا في الشوط الأول أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم قد عاد لقيادة الزعيم من جديد، لا روح ولا شكل ولا دفاع ولا هجوم، لكن خُلقت الريمونتادا للكبار..

إذا بحث النصراويون عن سبب الهزيمة الرئيس، فإن الثقة الزائدة ستكون ورائها، "الغل الكروي" ترجمه لاعبو العالمي بصورة سلبية.

بحث لاعبو النصر عن الثأر واسترداد هيبتهم بعد نصف نهائي القرن، فنزلوا بدوافع كثيرة، لكنهم لم يسيطروا عليها بالصورة المطلوبة، فظنوا أن أمامهم فريق من السهل أن تؤكل كتفه، إذا كان متأخرًا، لكن الواقع عكس ذلك، ويبدو أن هذه مفاجأة بالنسبة للاعبي العالمي!

اندفاع وتقدم بشكل مبالغ به، دفع النصر ثمنه مستقبلًا الهدف الأول عن طريق المتألق أوديون إيجالو، ومن هنا كانت عودة الزعيم.

الباحث عن اللقطة يختفي سريعًا:

ابحث عن اللقطة الجماهيرية هو الهم الأكبر للبرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر، عشق أن تستقبله الجماهير في الشوارع طالبين أن يسمعوا منه "ها ها ها أنا نصراوي"، فبحث عن لقطة جديدة تضاف إلى هذه اللقطة.

تقدم بهدف في الدقيقة 17، فاتجه إلى الجماهير ساخرًا من احتفالية "الخلط" الخاصة بسالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال، متناسيًا أنه لم يمر حتى نصف المباراة.

الباحث عن اللقطات الجماهيرية، يختفي سريعًا، وربما هو الدرس الذي خرج به تاليسكا من ديربي الليلة، فلا تحتفل مبكرًا يا أندرسون وأنت في حضرة الهلال، لأنه قادر على الانتقام في أي وقت.

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