فيديو - النصر والجزيرة إلى ربع نهائي كأس الإمارات

رغم هزيمة فخر أبو ظبي إلا أنه تمكن من العبور

حسم النصر والجزيرة تأهلهما إلى دور ربع النهائي بكأس الخليج العربي الإماراتي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

العميد واجه الظفرة وتغلب عليه بثنائية نظيفة، على استاد حمدان بن زايد آل نهيان.

هدف النصر الأول سجله ألفارو نيجريدو في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، عن طريق تسديدة رائعة من داخل قوس منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 79 من عمر اللقاء، إشهار الكارت الأحمر في وجه لاعب الظفرة، إثر تدخله العنيف على نيجريدو.

وقبل النهاية بسبع دقائق، أضاف جلوبير ليما الهدف الثاني للعميد من رأسية جلوبير ليما بعد متابعة لعرضية من ضربة ركنية.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة الثامنة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، ليتأهل لربع النهائي، بينما ودع الظفرة البطولة بسبع نقاط في المركز الخامس.

العميد في الثمن النهائي..

انتهاء اللقاء بفوز #النصر بهدفين من دون رد أمام مضيفه #الظفرة الذي ودع المنافسة بعد تراجعه للمركز السادس في المجموعة الأولى.. #كأس_الخليج_العربي..#الظفرة_النصر #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/yPEAckun3g — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 30, 2019

أما فخر أبو ظبي فتلقى الهزيمة أمام اتحاد كلباء بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب راشد بن سعيد.

الجزيرة أحرز هدفه الوحيد أولًا في الدقيقة 25، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بأقدام برونو كونسيساو.

قبل النهاية بـ18 دقيقة، عاد كلباء للقاء وأدرك التعادل بهدف ملابا، ثم أضاف اللاعب نفسه هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأخيرة.

الفوز لم يكن مفيدًا لكلباء، حيث ودع متذيلًا المجموعة الأولى بأربع نقاط، أما الجزيرة ورغم الهزيمة إلا أنه صعد رابع المجموعة بسبع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن الظفرة صاحب المركز الخامس.