النصر وافق واللاعب بدأ المفاوضات .. وجهة عربية مفاجئة لأبو بكر

المهاجم الكاميروني في طريقه للرحيل عن الدوري السعودي

يبدو أن الكاميروني فينسنت أبو بكر يعيش أيامه الأخيرة مع النصر السعودي، إذ كشفت مصادر صحفية عن موافقة النادي على انتقاله لأحد الأندية العربية.

بعد القطري والتركي .. أبو بكر للدوري المصري

أبو بكر كان قد انضم للنصر بداية الموسم الماضي وقد قدم أداءً جيدًا لكنه بقي أقل من المتوقع، وقد أشارت عدة تقارير صحفية لرغبة رودي جارسيا المدير الفني الجديد للفريق التخلي عنه واستبداله بمهاجم أفضل.

اللاعب الذي تألق مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الأخيرة ارتبط بالعودة للدوري التركي والانتقال لقطر لكن صحيفة الوطن المصرية أكدت دخول الزمالك بجدية في الصراع للفوز بخدماته.

الوطن نقلت عن مصدر زملكاوي تأكيده على موافقة النصر المبدئية على بيع مهاجمه الكاميروني، خاصة في ظل الثورة التي يقوم بها النادي في ملف الأجانب وتعاقده مع الثلاثي جيسلان كونان ودافيد أوسبينا ولويس جوستافو هذا الصيف.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع أبو بكر ووكيله وبدأت المفاوضات معهما للانضمام للفريق مطلع الموسم القادم، خاصة في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ماذا قدم أبو بكر مع النصر في 2021-2022

صاحب الـ30 عامًا المرتبط مع النصر بعقد يستمر حتى صيف 2024 لعب 23 مباراة سجل بها 8 أهداف وصنع 3.

وقد خاض مباراة واحدة في كأس الملك صنع بها هدفًا، ولعب 3 مباريات في دوري أبطال آسيا سجل بها هدفًا وحيدًا.

إجمالي حصيلة أبو بكر مع النصر كانت 9 أهداف و4 تمريرات حاسمة خلال 27 مباراة.