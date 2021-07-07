النصر وآخرون يترقبون .. باولينيو يحدد راتبه

هل يتحرك النصر من أجل التعاقد مع باولينيو؟

أكدت تقارير صحفية، على أن البرازيلي باولينيو، لاعب وسط نادي جوانجزو الصيني، حدد راتبه من أجل الانضمام لفريقه الجديد، في ظل تلقيه عروضًا من السعودية وقطر والإمارات والبرازيل.

باولينيو قام بفسخ عقده مع ناديه الصيني مؤخرًا، بعد أن قضى ضمن صفوفه 3 مواسم ببطولة الدوري الصيني، ليلقى اهتمامًا من العديد من الفرق خلال الفترة الماضية.

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وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن مفاوضات نادي شباب الأهلي مع اللاعب البرازيلي تعطلت، بسبب الراتب الضخم الذي طلبه باولينيو من إدارة الفريق الإماراتي.

الصحيفة الإماراتية أكدت على أن شباب الأهلي قام بالتواصل مع وكيل أعمال باولينيو من أجل بحث إمكانية انضمامه لصفوف الفريق مع بداية الموسم المقبل، ولكن المفاوضات تعقدت.

وتعقدت مفاوضات شباب الأهلي مع باولينيو، بسبب الراتب المرتفع الذي يحصل عليه اللاعب سنويًا، والذي يصل إلى 6 ملايين يورو، وهو الأمر الذي تسبب في تعقد الصفقة.

باولينيو تلقى اهتمامًا من عدة أندية، أبرزها النصر السعودي الذي أبدى اهتمامًا باللاعب، وذلك قبل فسخ عقده مع الفريق الصيني، من أجل تعويض غياب الأرجنتيني بيتي مارتينيز المصاب.