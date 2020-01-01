أخبار النصر | مفاجأة صادمة للجماهير والعالمي يتسبب في عقوبة للاعب الرائد

أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء 8 أبريل

يُواصل نجوم النصر تدريباتهم المنزلية استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء 8 إبريل 2020 ...

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ذهبي النصر السابق يصدم الجماهير بطريقة تعاقد إدارة السويكت مع اللاعبين

فجر سعد بن ثابت آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول طريقة تعاقد مجلس الإدارة الحالي برئاسة صفوان السويكت، مع اللاعبين الجدد. (طالع التفاصيل)

رحيل أمرابط

غادر المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب العالمي، المملكة اليوم الأربعاء، متجهًا إلى دولة هولندا، لزيارة أهله، مستغلًا فترة توقف الدوري، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

عقاب لاعب الرائد بسبب النصر

كشفت صحيفة "الرياض" عن توقيع مجلس إدارة نادي الرائد عقوبة على رائد الغامدي؛ مهاجم الفريق، بعدما ظهر مرتديًا قميص النصر في أحد الفيديوهات.

وأوضحت الصحيفة أنه تم خصم جزء من راتب اللاعب بحسب نصوص اللائحة الداخلية.