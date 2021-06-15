أمرابط: كان على خليلوزيتش أن يحترمني والنصر وضعني في موقف لم أتعرض له من قبل

محترف النصر مستاء من طريقة تعامل مدرب المغرب معه

تحدث المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح أيمن النصر السعودي، عن استبعاده من معسكرات منتخب بلاده الأخيرة، مبديًا استغرابه من طريقة تعامل وحيد خليلوزيتش؛ المدير الفني للمغرب معه.

متى كان آخر استدعاء لأمرابط لمعسكر أسود الأطلس؟

أمرابط اعتاد على الانضمام لمعسكرات المغرب منذ عام 2011، وقتما شارك للمرة الأولى في مباراة مع المنتخب الوطني الأول وعمره 24 عامًا، في عهد المدير الفني إيريك جيريتس.

جناح العالمي شارك في آخر مباراة مع منتخب بلاده في 19 نوفمبر 2019، أمام بوروندي، لكن لمدة ست دقائق فقط، وحقق الأسود الفوز بها بثلاثية نظيفة، ضمن دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

منذ ذلك الحين، لم يتم استدعاء اللاعب، في ظل تعرضه للإصابات، ومن بعدها تراجع مستواه متأثرًا بتراجع فريقه السعودي بشكل عام.

كيف لم يحترم خليلوزيتش أمرابط؟

أمرابط أعرب عن استيائه من تعامل الجهاز الفني لأسود الأطلس معه مؤخرًا، موضحًا أنه على الأقل كان من المفترض أن يتم التواصل معه، لمعرفة أسباب استبعاده.

وقال اللاعب، خلال حواره مع قناة "ESPN" الهولندية: "اعتدت على الاستدعاء للمنتخب منذ عام 2011، ودائمًا ما كنت أشارك في المباريات، لكن مع خليلوزيتش شاركت في أول 3 مباريات، حتى كنت قائدًا للفريق بها، وبعدها لم يتم استدعائي، نعم تعرض للإصابات، لكنني كنت جاهزًا بعدها لمعسكرين، ولم يحدث أن استدعاني المدرب".

وأضاف: "أخي سفيان عندما ينضم للمنتخب، يسأل الجهاز الفني عن سبب استبعادي، لكن المدرب يتعامل بدعابة مع الأمر، حتى أنه يقول للاعبين أن سفيان يريد استدعاء عائلته كلها للمعسكر وليس نور الدين فقط".

أمرابط تابع: "كان على المدرب أن يحترمني ويتصل بي أو يوكل أحد أفراد الجهاز الفني بالأمر، لإعلامي بأنهم يفضلون الاعتماد على اللاعبين الشباب حاليًا، ووقتها كنت سأتقبل الأمر بصدر رحب".

أمرابط: النصر وضعني في موقف لم أتعرض له من قبل

وانتقل صاحب الـ34 عامًا للحديث عن موقفه مع النادي السعودي، إذ أن عقده ينتهي بنهاية الشهر الجاري، وحتى الآن لا يعلم مصيره، في ظل الحيرة داخل النادي من الاستغناء عنه أو الانتظار حتى يناير، حتى يكتمل شفاء زميله الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

يقول أمرابط عن وضعه مع النصر: "لأول مرة منذ أن بدأت مسيرتي في الملاعب، أكون لاعبًا حرًا، لا أعلم مصيري في الموسم المقبل، لذلك عليّ الانتظار لمعرفة كيف تسير مثل هذه الأمور، سنرى ما سيحدث، وسأعود بصورة أفضل".

وتابع: "لدي بعض العروض الإسبانية، لكن المشكلة أن الفرق الإسبانية تقيد 25 لاعبًا فقط في قوائمها، وهذا ما قد يعرقل الأمر".

ماذا قدم أمرابط مع النصر في الموسم المنقضي؟

الجناح المغربي عانى على مدار الموسم الماضي من تذبذب مستواه، فتارةً يكون نجم الفريق، وتارةً يكون عبئًا، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة برحيله.

أمرابط شارك في الموسم المنقضي في 33 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع اثنين آخرين.

وخرج اللاعب من الموسم خالي الوفاض، فودع كافة المنافسات، ولم يحقق سوى لقب كأس السوبر المحلي.

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