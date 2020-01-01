النصر يتلقى ثلاثة عروض رسمية لضم حارس مرماه

هل تُوافق الإدارة وتُرسل اللاعب إلى أوروبا؟

تلقى نادي النصر السعودي ثلاثة عروض رسمية للتعاقد مع حارس مرماه الشاب عبد الرحمن الشمري، وقد أكدت صحيفة الرياضية السعودية امتلاكها نسخًا من خطابات الأندية الثلاثة.

صحيفة الاقتصادية السعودية كانت قد كشفت قبل عدة أيام عن وجود عرضين من ناديي بورتيمونينسي وليتشويس البرتغاليين لضم حارس مرمى منتخب السعودية تحت 19 عامًا، لكن الرياضية أشارت إلى وجود ثلاثة عروض من أندية دالكورد السويدي وليكسوز وفيتبول ساد البرتغاليين.

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وأضافت الرياضية أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت لم تحدد بعد موقفها من تلك العروض والموافقة على رحيل الشمري إلى أوروبا.

الشمري لفت أنظار تلك الأندية الأوروبية إليه بعد خوضه عدة مباريات خلال تواجده مع برنامج الابتعاث الرياضي الخارجي المدعوم من وزارة الرياضة السعودية "صقور المستقبل"، والذي استمر لثمانية أشهر قبل توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا وعودة البعثة بالكامل للعاصمة السعودية الرياض.

صالح اليامي وكيل اللاعب أوضح أن موكله ليس الوحيد المطلوب في أوروبا بين اللاعبين الذين خاضوا تلك التجربة، موضحًا "هناك أندية أوروبية أبدت رغبتها في استقطاب عدد من المواهب السعودية المتميزة في برنامج الابتعاث الرياضي الخارجي، مما يؤكد نجاح رهان وزير الرياضي "الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل" عليهم".

وأوضح اليامي أن الأندية الأوروبية وضعت الشمري تحت المجهر بعد مشاهدته في عدد من المباريات حضرها ممثلون عن عدد من وكلاء اللاعبين وشركات التسويق في أوروبا، وقد تواصلوا معه وطلبوا السيرة الذاتية وعدد من تسجيلات الفيديو الخاصة باللاعب.

يُشار إلى أن الشمري مثل النصر في جميع الفئات السنية، وقد لعب كذلك مع منتخبات السعودية تحت 18 و19 و20 عامًا، وتُوج مع ناديه ببطولتي الدوري للناشئين والشباب، فيما حقق مع الأخضر كأس آسيا تحت 19 عامًا.