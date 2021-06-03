تهكم على الهلاليين أم حقيقة؟

أطلق الإعلامي محمد الدويش تغريدة غريبة حول سيطرة المسؤولين النصراويين على المناصب في وزارة الرياضة أو باتحاد الكرة السعودي، مطالبًا بمنح الفرصة لغيرهم.

الدويش معروف بتشجيعه للعالمي، ومن هنا أثارت تغريدته الجدل، فمنهم من اعتبارها تهكمًا على سيطرة الهلاليين، ومنهم من رأى أنه عندما يتحدث عن مصلحة الكرة السعودية، يتخلى عن انتمائه.

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وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لماذا يحتكر النصراويون المناصب ؟ ألا يوجد في البلد إلا ها الولد ؟، مكاتب وزارة الرياضة ضاقت عليهم، الاتحادات واللجان والروابط فاضت بهم".

وأضاف: "أينما تواجدت في الرياضة والإعلام تجدهم، اتيحوا الفرصة لغيرهم فقد فشلوا بمايكفي !".

لماذا يحتكر النصراويون المناصب ؟

ألا يوجد في البلد إلّا ها الولد ؟

مكاتب وزارة الرياضة ضاقت عليهم

الاتحادات واللجان والروابط فاضت بهم

أينما تواجدت في الرياضة والإعلام تجدهم

اتيحوا الفرصة لغيرهم فقد فشلوا بمايكفي ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 3, 2021

يذكر أن النصر اختتم الموسم المنقضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة، إذ عان من عدة مشكلات سواء مادية أو إدارية.

ويغيب العالمي عن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، إذ فقد فرصة التأهل بحجز مقعد بطريقة محلية، ولم تعد أمامه فرصة إلا بالتتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة القارية.

وكانت وزارة الرياضة قد قرر في الموسم المنقضي حل مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، لوجود مخالفات مالية وإدارية، وخلفه مجلس مسلي آل معمر الذي فاز بالانتخابات.