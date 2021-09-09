العالمي يستعد لمواجهة تراكتور وانتقادات لتغريدة مسلي آل معمر

انتقد الإعلامي الرياضي خالد الدلاك، موقف مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، قبل المباراة المصيرية أمام تراكتور الإيراني، مؤكدًا أنه يفتقد للخبرة.

العالمي من المقرر أن يستضيف الفريق الإيراني، في 14 من سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ماذا فعل مسلي آل معمر؟

رئيس العالمي قام بالتغريد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معددًا إصابات فريقه وغياباته عن اللقاء، مؤكدًا أن النصر يمر بظروف صعبة.

وأكد مسلي أن السداسي عبد الإله العمري، عبد المجيد الصليهم، أندرسون تاليسكا، عبد الرزاق حمد الله، عبد الله مادو ولاجامي، سيغيبون عن مواجهة تراكتور. (طالع التفاصيل)

كيف انتقد الدلاك رئيس النصر؟

الإعلامي الرياضي يرى أن هذه التغريدة قد تؤثر على فريقه سلبًا قبل المباراة، مطالبًا إياه بتوجيه النصح للاعبين في الغرف المغلقة.

وكتب الدلاك، عبر حسابه على "تويتر": "من المفروض الا يغرد الرئيس لتنبيه اللاعبين او الشكوى من وضع المصابين لانه القائد والوحيد القادر على الالتقاء باللاعبين خلف الابواب الموصده وتوجيه النصح وتحفيزهم وتحذيرهم مباشرة".

وأضاف: "تغريدة غير موفقه تفتقر للخبرة وبعد النظر وخاصة فيما يتعلق باصابة المدافع مع المنتخب !".

من المفروض الا يغرد الرئيس لتنبيه اللاعبين او الشكوى من وضع المصابين لانه القائد والوحيد القادر على الالتقاء باللاعبين خلف الابواب الموصده وتوجيه النصح وتحفيزهم وتحذيرهم مباشرة

، تغريدة غير موفقه تفتقر للخبرة وبعد النظر وخاصة فيما يتعلق باصابة المدافع مع المنتخب ! pic.twitter.com/RDSmXaO9p2 — خالد الدلاك (@DlakSaad) September 9, 2021

قلق كبير حول مواجهة النصر وتراكتور:

تشوب مباراة العالمي مع الفريق الإيراني حالة كبيرة من جدل، في ظل الأوضاع غير المستقرة لتراكتور.

النادي الإيراني رحل رئيسه خلال الفترة الماضية، بعد ثورة غضب من الجماهير، فما كان منه إلا أن استجاب ورحل.

وخلال هذه الأيام، ضرب فيروس كورونا الفريق، ولم يعد في القائمة الآسيوية سوى 12 لاعبًا فقط معافى من الفيروس، في الوقت الذي تتطلب أن تضم 13 لاعبًا كحد أدنى لخوض المباراة.

وأصدر تراكتور بيانًا رسميًا لطلب تأجيل المباراة أو اعتباره منسحبًا من البطولة، لكنه عاد وطلب السماح له بضم لاعبين شباب للقائمة، مؤكدًا أنه سيتوجه للدوحة، لخوض المباراة مهما كانت الظروف. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضًا..

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود