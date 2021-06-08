وضع "مرسول بارك" وانسحاب الهلال .. ناقد رياضي يطرح أسئلة مثيرة للجدل

تصريح مثير من أحد الصحفيين

طرح الصحفي والناقد الرياضي نايف الروقي عددًا من الأسئلة المثيرة للجدل حول وضع ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" وانسحاب الهلال من صفقة الفوز بحق استئجاره واستثماره.

الهلال كان قد خسر العام الماضي مناقصة استئجار واستثمار ملعب جامعة الملك سعود بعدما لعب عليه لمدة 3 سنوات، وقد فازت شركة الوسائل الرياضية السعودية بالمناقصة ومن ثم نقلت الحقوق إلى نادي النصر.

وافتتح الملعب بشكله واسمه الجديد "مرسول بارك" في لقاء النصر أمام ضمك في ديسمبر الماضي، وبدأ بعدها العالمي يلعب جميع مبارياته البيتية عليه، فيما تحول الهلال إلى استاد الملك فهد الدولي.

وزارة الرياضة السعودية أعلنت مؤخرًا عن خطة لتطوير عديد الملاعب الخاصة بالأندية لتكون جاهزة لاستضافة مباريات الدوري السعودي، ومنها ملعب نادي النصر في الرياض.

الروقي تساءل عن وضع "مرسول بارك" في ظل تلك الخطة وتطوير ملعب النصر لاستضافة المباريات، وإن كان الفريق سيلعب على ملعبه ويتدرب في مرسول بارك أم العكس.

وتساءل الروقي، وهو أحد صحفيي صحيفة الرياضية السعودية الشهيرة، كذلك إلى انسحاب الهلال من صفقة الملعب وإن كان ذلك نتج عن رؤية جيدة من إدارته للمستقبل.

كيف سيكون وضع ملعب #مرسول_بارك بعد خبر تطوير منشآت بعض الأندية ومنها #النصر لتكون جاهزة لاستضافةلقاءات الدوري على ملاعبها.

هل سيلعب النصر على ملعبه أم على مرسول بارك؟

أم سيتدرب على مرسول بارك ويلعب على ملعبه؟

هل أنسحاب #الهلال من صفقة الملعب كان ننيجة قراءة جيدة للمستقبل؟ #روقيات — نايف الروقي | NAIF ALROQI (@NAIFALROQE) June 8, 2021

إذ كتب مغردًا "كيف سيكون وضع ملعب مرسول بارك بعد خبر تطوير منشآت بعض الأندية ومنها النصر لتكون جاهزة لاستضافة لقاءات الدوري على ملاعبها. هل سيلعب النصر على ملعبه أم على مرسول بارك؟ أم سيتدرب على مرسول بارك ويلعب على ملعبه؟ هل انسحاب الهلال من صفقة الملعب كان ننيجة قراءة جيدة للمستقبل؟".

يُشار إلى أن الهلال تُوج بالدوري السعودي للموسم الأخير وللمرة الثانية على التوالي، فيما أنهى النصر الموسم سادسًا في جدول الترتيب.