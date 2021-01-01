ماذا كان رد النصر؟ .. مختار علي يطلب الرحيل

لاعب الوسط خرج من حسابات التشكيل الأساسي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن طلب مختار علي لاعب وسط النصر من إدارة ناديه السماح له بالرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

صاحب الـ23 عامًا انضم للنصر قادمًا من فيتيس الهولندي صيف 2019، وقد خاض 29 مباراة مع الفريق في جميع البطولات موسم 2019-2020 لكنه خرج من الحسابات هذا الموسم واكتفى بلعب 5 مباريات فقط.

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والمثير أن آخر مباراة في الدوري السعودي خاضها مختار علي كانت أمام القادسية في 7 نوفمبر الماضي، حين كان روي فيتوريا مازال في منصبه، لكن اللاعب لم يظهر أبدًا على الملعب في عهد المدرب الجديد ألين هورفات.

الرياضية أوضحت أن مختار طلب من الإدارة النصراوية السماح له بالخروج معارًا قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية يوم الأحد القادم، خاصة أنه يمتلك عروضًا بالفعل من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وفي ظل رغبته اللعب أساسيًا مع النصر أو غيره من الأندية لحرصه على مواصلة تمثيل المنتخبين السعوديين، الأول والأولمبي.

وكشفت الصحيفة عن موقف النصر من طلب مختار، وهو رفضه لحاجة النادي لخدماته وتحديدًا في دوري أبطال آسيا الذي سينطلق دور المجموعات منه في منتصف إبريل القادم.