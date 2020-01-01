رسميًا .. النصر يعلن مدة غياب مايكون وبيتي عن الملاعب

الثنائي أصيب خلال مواجهة الفتح

كشف المركز الإعلامي لنادي النصر السعودي عن مدة غياب ثنائي الفريق البرازيلي مايكون بيريرا والأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي"، بعد تعرضهما للإصابة مؤخرًا.

الثنائي كان قد أصيب خلال مواجهة الفتح، بالجولة الأولى من الموسم الجاري بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت في 18 من الشهر الجاري.

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العالمي وقتها خسر اللقاء الافتتاحي له بثنائية مقابل هدفين، وخرج بخسائر في صفوف لاعبيه كذلك، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

وأوضح النادي العاصمي أن مايكون سيغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، على أن يبدأ برنامجه اللياقي بعد غدٍ الجمعة.

أما بيتي فستطول مدة ابتعاده عن المباريات والتدريبات الجماعية لتصل إلى أسبوعين وربما ثلاثة أسابيع، بينما يبدأ برنامجه اللياقي يوم السبت المقبل.

يذكر أن النصر يحل ضيفًا غدًا الخميس، على التعاون، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثانية من الدوري المحلي.