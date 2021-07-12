"النصر لم يلعب في مونديال الأندية بصفته بطلًا، بل بالتصويت"

بطل آسيا عام 1999 لم يكن النصر السعودي

أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان أن النصر لم يُشارك في كأس العالم للأندية عام 2000 بصفته بطلًا لقارة آسيا، بل كان فريق جوبيلو إيواتا الياباني من تُوج بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1999.

الإعلام والجمهور النصراوي يحتفي دومًا بكون فريقهم أول فريق سعودي لعب في كأس العالم للأندية، لكن الرزيحان أكد أن ذلك لم يحدث بفضل جهود النصر على الملعب الأخضر بل بالتصويت في مكاتب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

إذ قال عبر برنامج الحصاد الرياضي "تعودنا على إعلام النصر وسعيه لإخفاء كل الحقائق، نحن جميعًا نعلم أن النصر فاز بكأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس عام 1997، وتُوج بالسوبر الآسيوي عام 1998، لكن من هو بطل آسيا عام 1999؟ جميعنا نعلم أنه لم يكن النصر بل الفريق الياباني (جوبيلو إيواتا)".

"الأمير نواف بن محمد قال أننا قاتلنا لأن يلعب النصر في كأس العالم للأندية، وقد نجحنا في ذلك عبر التصويت، جرى تصويت في الاتحاد الآسيوي لاختيار ممثل آسيا في مونديال الأندية بين النصر وجوبيلو إيواتا وفاز الفريق السعودي بنتيجة 6 أصوات مقابل صوت واحد".

أتم "ما حدث نجاح كبير للسعودية، لكن لا يخرج علينا أحد الآن ويقول أن النصر لعب في كأس العالم للأندية بصفته بطلًا أو أنه تأهل للعب في البطولة عبر الملعب، لأن هذا لم يحدث بل كان عبر التصويت".