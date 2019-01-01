بيان رسمي - 4 تساؤلات من النصر للجنة الحكام: لن نقف مكتوفي الأيدي

حالة من الغضب لدى مجلس السويكت من تصريحات رئيس لجنة الحكام

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا، موجهًا للجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي برئاسة الإسباني فيرنارد تريساكو، مؤكدًا أنه لن يقف مكتوف الأيدي وسيدافع عن ناديه بكل ما أوتي من قوة.

في مؤتمر صحفي، أول أمس الإثنين، اعترف رئيس لجنة الحكام بحدوث عطل في تقنية الفيديو بأربع مباريات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منها مواجهة الفتح والنصر، مبررًا ذلك بأن الفيديو مثله مثل أي شيء في الحياة من الممكن أن يحدث به عُطل. (طالع التفاصيل)

وضم بيان النادي العاصمي أربع تساؤلات بشأن الأحداث التي وقعت في مواجهات الفتح والشباب والحزم والأهلي، مؤكدًا أن الحكام كانوا يصرون على عدم الرجوع لتقنية الفيديو خلال الحالات التي تخص النصر.

وجاء نص البيان كالتالي:

بيان من مجلس إدارة نادي #النصر .. pic.twitter.com/nmtT8Bku2i — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 9, 2019

يذكر أن النصر يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر لقاء وحيد.