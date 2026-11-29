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بداية جديدة..

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قرر الفرنسي كينجسلي كومان، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن يشهر إسلامه، اليوم "الأحد"، حيث كان متواجدًا في جامع الملك خالد في الرياض.

كواليس اعتناق الإسلام

وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن ثنائي النصر، ساديو ماني ومحمد سيماكان، لعبا دورًا في إقناع كينجسلي كومان، باعتناق الإسلام، حيث حرص اللاعبان على تعريفه بأساسيات الدين الحنيف، والتحدث معه منذ الموسم الماضي.

وساهم حديث ثنائي النصر، في إقناع كومان، الذي توجه عدة مرات لأداء صلاة الجماعة، مع عدد من زملائه، داخل المركز التدريبي، قبل أن يشهر إسلامه رسميًا، اليوم.

رحلة كومان في النصر

وكان النصر قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع كينجسلي كومان، في أغسطس 2025، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بعد أن خاض ابن مدينة باريس، العديد من تجارب الاحتراف، انطلاقًا من باريس سان جيرمان، كما ارتدى قمصان يوفنتوس وبايرن ميونخ، قبل رحيله إلى "العالمي".

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وفي تجربته مع النصر، بات مركز كومان الرئيسي باللعب كجناح أيمن، كمكان ثابت، رغم توزع أدواره مع بايرن ميونخ، على الطرفين، كجناح ولاعب وسط، أو كمهاجم ثانٍ.

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ولعب كومان، الذي يملك في جعبته لقبًا في دوري أبطال أوروبا، دورًا كبيرًا في موسم النصر التاريخي مع جورج جيسوس في "2025-2026"، حيث التتويج بدوري روشن السعودي، لأول مرة منذ سبعة مواسم، فضلًا عن الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2.

مسيرة من الألقاب

ويملك كينجسلي كومان، صاحب الـ30 عامًا، مسيرة مذهلة من التتويج بالألقاب في مختلف الأندية التي مثلها خلال مسيرته الكروية، حيث فاز بالدوري الفرنسي "مرتين" والألماني "9 مرات" والإيطالي والسعودي، فضلًا عن مشاركته في الموسم التاريخي للعملاق البافاري، حينما حقق السداسية التاريخية عام 2021، فضلًا عن فوزه مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية.

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البحث عن الأهداف

ومع وصوله إلى 17 هدفًا و12 تمريرة حاسمة بعد كسر حاجز الخمسين مباراة بقميص النصر في جميع البطولات، إلا أن هذا الموسم شهد تراجعًا نسبيًا في معدل كومان التهديفي، مع مراعاة غيابه عن مباريات عدة بسبب إصاباته العضلية، حيث اكتفى بهدف وحيد في مرمى الدرعية، خلال الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

يذكر أن كومان يملك بصمة مميزة من الأهداف، فيما جاء بايرن ميونخ، بطبيعة الحال، في صدارة الأندية الأكثر مشاركة وتهديفًا معها، بـ72 هدفًا و71 تمريرة حاسمة في 339 مباراة، كما أنه يملك 17 هدفًا في جعبته ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وفي حالة عودته للمشاركة، فإن روزنامة ثقيلة تنتظره مع النصر، الذي يخوض مواجهات من العيار الثقيل، أمام القادسية، الجمعة المُقبلة، في الأول بارك، بدوري روشن، ثم ملاقاة الغرافة القطري خارج الديار، في 8 ديسمبر، قبل أن يصطدم بالشباب "دوريًا" في 12 من الشهر المُقبل.