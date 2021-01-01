خاص | كيم جين سو يُوافق أخيرًا على طلب النصر .. وتلك تفاصيل الاتفاق

المدافع الكوري الجنوبي تعرض لقطع في وتر أكيلس

نجحت إدارة النصر أخيرًا في التوصل لاتفاق مع الظهير الأيسر "كيم جين سو" حول حذف اسمه من قائمة الفريق المحلية حتى يناير 2022، وذلك بعد تعرضه لقطع في وتر أكيلس في مفصل القدم سيُبعده عن الملاعب طويلًا.

المدافع الكوري الجنوبي كان قد انضم للعالمي بداية الموسم الجاري، وبعد لعبه 7 مباريات أساسيًا مع الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي تعرض لإصابة قاسية خلال مواجهة الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين خلال ديسمبر الماضي.

وقد دخلت الإدارة النصراوية في مفاوضات طويلة وشاقة مع اللاعب ووكيله لإقناعه بفسخ العقد بالتراضي أو حذف اسمه من القائمة مؤقتًا، لكنه رفض مرارًا وتكرارًا.

مصادر جول النسخة العربية الخاصة أوضحت لنا أن كيم جين سو وافق أخيرًا على طلب النصر رفع اسمه من القائمة المحلية وذلك بعدما اتضح له أن مدة علاجه وتأهيله ستمتد حتى أكتوبر القادم.

حذف اسم المدافع الكوري سيُفسح المجال لدى النادي لقيد لاعب آخر بدلًا منه، بشرط أن يكون لاعبًا حرًا غير مرتبط مع أي نادٍ حاليًا.