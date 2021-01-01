كيم جين سو يُورط النصر ويرفض فسخ عقده إلا بشرط "مستحيل"

المدافع الكوري الجنوبي تعرض لقطع في وتر أكيلس

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن آخر تطورات إدارة النصر مع الظهير الأيسر كيم جين سو حول فسخ عقده بالتراضي، مشيرة إلى أن الموقف أصبح صعبًا ومعقدًا للغاية.

المدافع الكوري الجنوبي كان قد انضم للعالمي بداية الموسم الجاري، وبعد لعبه 7 مباريات أساسيًا مع الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي تعرض لإصابة قاسية هي قطع في وتر أكيلس خلال مواجهة الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين خلال ديسمبر الماضي.

وقد دخلت الإدارة النصراوية في مفاوضات طويلة وشاقة مع اللاعب ووكيله لإقناعه بفسخ العقد بالتراضي أو حذف اسمه من القائمة مؤقتًا، لكنه رفض مرارًا وتكرارًا، رغم أنه لن يستطيع اللعب مجددًا قبل أكتوبر القادم.

ورغم الحديث مؤخرًا عن توصل الطرفين لاتفاق حول حذف اسم اللاعب من القائمة حتى يناير 2022، إلا أن صحيفة الرياضية أوضحت أن اللاعب ورط النادي ورفض تمامًا فسخ عقده بالتراضي إلا مقابل شرط يُعد مستحيلًا في الوقت الحالي.

إذ أكدت الصحيفة أن كيم جين سو طلب الحصول على مستحقاته المالية كاملة حتى نهاية الموسم القادم لفسخ عقده بالتراضي مع النصر، وتُقدم قيمة تلك المستحقات بـ4.2 مليون دولار أمريكي، إذ يحصل سنويًا على 2.1 مليون.

ولم تنجح مساعي النصر في التوصل لاتفاق مع اللاعب ووكيله حتى يوم أمس، لكن النادي عازم على الدخول في مفاوضات جديدة قريبًا، وسيُقدم لكيم جين سو عرضًا بمنحه كامل مستحقاته المالية حتى نهاية الموسم الجاري مقابل فسخ العقد بالتراضي حتى يتسنى له التعاقد مع لاعب جديد في خانة الظهير الأيسر.