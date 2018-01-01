النتائج المباشرة
الانتقالات

إدارة النصر تفاوض أفضل مدرب بالدوري البرتغالي

آخر تحديث
التعليقات()
MIGUEL RIOPA/AFP/Getty
عقب رفض البرتغالي جارديم توقيع العقد، وعدم تمكن البرتغالي الآخر روي فيتوريا من فسخ عقده مع ناديه بنفيكا

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

اتجهت أنظار إدارة النصر السعودي نحو البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب نادي بورتو البرتغالي، الذي حصل على جائزة أفضل مدرب في شهري أكتوبر ونوفمبر في الدوري البرتغالي.

التحول الجديد في إدارة العالمي، يأتي عقب رفض البرتغالي جارديم توقيع العقد، وعدم تمكن البرتغالي الآخر روي فيتوريا من فسخ عقده مع ناديه بنفيكا.

وتأمل إدارة النصر أن تتمكن من حسم الموضوع في أسرع وقت ممكن وذلك لاقتراب الفريق من المنافسة بشكل كبير بعد تعثر الهلال أمام الحزم وتقلص الفارق بين المتصدر الهلال والنصر إلى ٣ نقاط.

اختيارات المحررين

وكانت إدارة النصر قد فشلت في إتمام التعاقد مع مدرب موناكو الفرنسي السابق جارديم، وذلك على الرغم من وصوله إلى الرياض، من أجل متابعة الفريق عن قُرب.

يُذكر أن إدارة النصر قد أقالت المدير الفني الأورجوياني دانيال كارينيو بسبب سوء النتائج، ويقود الفريق حالياً البرتغالي هيلدر كريستوفا مدرب فريق النصر الشاب.

الموضوع التالي:
بوتشيتينو يودع مورينيو ويكشف موقفه من تدريب مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
ميسي: حققت الحذاء الذهبي لأنني في أفضل فريق بالعالم
الموضوع التالي:
مفاجأة في انتظار الزمالك بالكونفدرالية والنجم الساحلي يقف عائقًا
الموضوع التالي:
كيف تلقى مورينيو خبر إقالته وماذا يفعل مانشستر يونايتد بعد رحيله؟
الموضوع التالي:
رسميًا | ميسي يحصل على الحذاء الذهبي للمرة الخامسة
إغلاق