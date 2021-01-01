مفاجأة في قائمة النصر الآسيوية .. حمد الله وأمرابط على رأسها

العالمي يقع في المجموعة الرابعة

قدم نادي النصر السعودي قائمته الآسيوية الأولية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استعدادًا لخوض منافسات دور المجموعات في نصف الثاني من أبريل المقبل.

العالمي يقع في المجموعة الرابعة رفقة السد القطري، الوحدات الأردني والفائز من مواجهة العين الإماراتي أمام فولاذ الإيراني في مباراة الملحق.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الكرواتي ألين هورفات؛ المدير الفني للنصر، قرر الاستعانة في دور المجموعات بالرباعي الأجنبي: الأسترالي براد جونز، البرازيلي بيتروس ماتيوس، والمغربيين عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط.

فيما تم استبعاد الثنائي؛ البرازيلي مايكون بيريرا، والأرجنتيني بيتي مارتينيز، كلاهما لأسباب فنية.

يذكر أن دور المجموعات سيقام بنظام البطولة المجمعة، إذ يستضيف العالمي مباريات مجموعته، على أن يبدأ بملاقاة الوحدات في 14 من أبريل المقبل، ثم السد في 17 من الشهر ذاته، على أن تقام المباراتان الأخرتان يومي 26 و29 من الشهر نفسه.

وكان العالمي قد وصل لقبل نهائي النسخة الماضية من البطولة القارية، قبل أن يُهزم أمام برسبوليس الإيراني، ويفشل في الوصول للنهائي.