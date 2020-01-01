النصر يُجدول ديونه ويستوفي شروط الرخصة الآسيوية

النصر سيشارك في دوري أبطال آسيا القادم

نجحت إدارة النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت في جدولة ديون النادي لاستيفاء الشرط الأهم للحصول على الرخصة الآسيوية والمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين كانت قد أرسلت في 30 سبتمبر الماضي خطابًا لأندية النصر والأهلي والوحدة بخصوص استيفاء شروط الحصول على الرخصة الآسيوية وأبرزها جدولة الديون والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين والحاليين قبل الموعد المحدد، وإلا لن تُشارك الأندية في دوري أبطال آسيا.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن السويكت بذل جهودًا كبيرة خلال اليومين الماضيين لإعادة جدولة المستحقات المتأخرة على النصر لعدد من الأطراف أبرزها ناديي القادسية والفيحاء ولاعب الفريق السابق عبد الله آل سالم.

وقد سدد النادي كذلك جزء من الرواتب المتأخرة للعاملين والأجهزة الفنية السابقة وأعاد جدولة بقية مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأبلغت إدارة العالمي رابطة الدوري السعودي للمحترفين باستيفاء الشروط اللازمة للحصول على الرخصة الآسيوية، ويُنتظر حصول النادي عليها ومشاركته في دوري أبطال آسيا الذي تأهل له بعد حلوله ثانيًا في جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الماضي.