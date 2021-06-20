هل يُعاد النهائي بتواجد النصر؟ .. المحكمة الرياضية تُحدد جلسة "قضية برسبوليس"

الكلمة الأخيرة في القضية الجدلية باتت قريبة

يبدو أن كلمة النهاية لقضية النصر ضد نادي برسبوليس الإيراني قد باتت قريبة، إذ أفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن المحكمة الرياضية حددت موعد عقد جلسة الاستماع بحضور الأطراف المتنازعة.

وترتبط القضية بدوري أبطال آسيا 2020، والذي انتهى بتتويج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بعد فوزه في المباراة النهائية على برسبوليس 2-1 على استاد الجنوب في الوكرة القطرية.

ما الجديد في قضية النصر ضد برسبوليس؟

الجزيرة أوضحت أن المحكمة الرياضية "كاس" حددت يوم 23 أغسطس القادم موعدًا لجلسة الاستماع الخاصة بقضية النصر ضد برسبوليس.

وستُعقد جلسة الاستماع بحضور 3 محكمين تم اختيارهم من جانب الاتحاد الآسيوي والناديين السعودي والإيراني.

لماذا تقدم النصر بشكوى ضد برسبوليس، وما تطورات القضية؟

الفريق السعودي كان قد تقدم باحتجاج لدى الاتحاد الآسيوي حول أهلية مشاركة بعض لاعبي برسبوليس في مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، والذي أقيم في أغسطس الماضي وانتهى بفوز الفريق الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية.

ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي ذلك الاحتجاج ليُقدم النصر استئنافًا لدى لجنة الاستئناف لكن تم رفضه أيضًا، ليتجه النادي إلى المحكمة الرياضية ويتقدم بشكوى رسمية في نوفمبر الماضي.

وقد طلب النصر حكمًا عاجلًا للقضية قبل لعب المباراة النهائية من دوري الأبطال، إلا أن الأطراف الأخرى المتمثلة بالنادي الإيراني والاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفضت ذلك لتُصبح القضية مجدولة ضدهم.

هل سيُعاد نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بتواجد النصر؟

جمهور النصر قد يأمل بإنصاف ناديه من المحكمة الرياضية وإعادة النهائي الآسيوي بتواجد فريقه بدلًا من برسبوليس، لكن مصادر الجزيرة استبعدت تلك الفرضية تمامًا.

إذ أوضحت الصحيفة أن انتهاء البطولة يجعل الحكم المنتظر بعد جلسة الاستماع عبارة عن تعويضات مالية وقرارات انضباطية ضد الأطراف المدانة.

اقرأ أيضًا |