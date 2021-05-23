هجوم على فيتوريا بروسيا بسبب النصر: ذهب من أجل المال والمركز الـ15 نهايته

مسؤول في سبارتاك موسكو استقال بسبب الرغبة في تعيين فيتوريا

هاجمت زاريما ساليكوفا؛ المدير المالي لنادي سبارتاك موسكو الروسي وزوجة مالك النادي نفسه، رغبة مجلس إدارة ناديها في التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق للنصر السعودي، لتولي المسؤولية الفنية للفريق بالموسم المقبل، إذ رأت أنه ضحى بحياته المهنية من أجل أموال الخليج.

المدرب البرتغالي رحل عن العالمي في صيف عام 2020، بعدما كان قد تولى قيادته في يناير 2019.

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وخلال هذه الفترة، خاض الفريق السعودي 86 مباراة، حقق الفوز في 54 منها، وتعادل في 13، وخسر 19 مباراة أخرى.

وقالت ساليكوفا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "sport express" الروسية: "استقلت من منصبي، لأنني لم أتلق إجابات واضحة على أسئلتي، أنا مدير مالي، ومعتادة على طرح أسئلة محددة، فعندما لا أجد إجابات أو عندما تكون غير مقنعة، فهذا يعني أن هناك المزيد من الأسئلة، فأنا أكره طريقة حجب المعلومات عني، هم يحتفظون بها بعيدًا عني عن عمد".

وأضافت: "لم أتلق إجابات من المدير الرياضي بالنادي، لذلك دعوني أطرح أسئلتي على الخبراء، فليجيبونني على سؤال بسيط: لماذا في الذكرى السنوية نتعاقد مع مدرب قاد فريقه ليحتل المركز الخامس عشر مع أغنى نادٍ في الممكلة السعودية، فيتوريا حصل على ثماني نقاط فقط من عشر مباريات؟، عندما رحل المدرب نفسه عن النصر ارتقى الفريق في جدول الترتيب وفاز لقب السوبر رغم أن اللاعبين لم يتغيروا".

المدير المالي المستقيل من النادي الروسي تابعت: "فيتوريا غادر الكرة الأوروبية عام 2017، واختار لنفسه ظروفًا اقتصاديةً مريحة حتى لو غاب عن المنافسة وقلت السرعات المعتاد عليها، ومن وجهة نظري الشخصية فإن البطولات العربية هي مقبرة للسفن، فقط يذهب إليها المدربون من أجل المال، قد يكون الاستثناء الوحيد المقبل به هم المدربون الشباب، كي يكتسبوا بعض الخبرات".

وأكملت: "هنا في روسيا هناك خمسة أندية تحتل أعلى المراكز، هذه المنافسة لا توجد في السعودية، فعندهم البطولة مقتصرة على بعض الأندية، وليس معنى أن مدربًا حقق البطولات في السعودية أن يكون قادرًا على قيادة سبارتاك، فأنا أفضل المدربين العاملين بأوروبا أو إيطاليا أو فرنسا، لأنهم اعتادوا العمل تحت ضغوط ولم يتركوا حياة كرة القدم، ولأنهم اختاروا المهنة بدلًا من المال العربي أو الصيني".

واختتمت: "إذا كان القرار بيدي سأختار لسبارتاك في مئويته، مدربًا له طموحات، ويسعى للوصول للعالمية مع الفريق، وليس مدربًا يساوي بين الدوري الروسي والسعودي، لكن في الأخير أنا منفتحة على الاستمال لأي شخص يرى أنني مخطئة في رأيي".

يذكر أنه عندما رحل فيتوريا عن العالمي كان يحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلا أنه يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن التعاون؛ محتل المركز الرابع.