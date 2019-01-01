فيتوريا: فرص الفوز باتت أقل لكننا سنقاتل للرمق الأخير وهذا وضع آدم

مدرب النصر يقيم تجربته بالسعودية ويتحدث عن فترة الفراغ الإداري

أكد البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، أن الموسم الجاري المنافسة به صعبة للغاية، مشددًا على ضرورة القتال حتى الرمق الأخير، للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من عشر مباريات، متساويًا في النقاط مع الهلال صاحب الصدارة، لكن للزعيم مباراة مؤجلة.

وقال فيتوريا، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة": "هناك فرق في الدوري هذا الموسم، بات أصعب، أشدت التنافسية به، وهذا أدى لتقارب الفرق بشكل واضح، وأفضلية الفوز لبعض الفرق باتت أقل، من يعمل أكثر ويجهز بشكل جيد هو المرشح الأقرب للفوز، ونحن نعمل على هذا الأساس، ندرس كل مباراة بشكل منفرد ونكون على أتم جاهزية لها".

وأضاف: "نحن أبطال الموسم الماضي، وطبيعي أننا مرشحين هذا العام، لكن علينا أن نتواضع وندرك أننا في موسم مختلف، فطريقنا طويل وشاق، علينا القتال لكون المنافسين الراغبين في الفوز باللقب أصبحوا أكثر، لذلك سنقاتل حتى الرمق الأخير".

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عن عبد الفتاح آدم؛ الوافد في الصيف الماضي، لكنه يعاني من الإصابات من وقتها: "آدم كان في فترة علاجية، جاهزيته الآن جيدة، لكن لا نريد المخاطرة به حتى لا نخسره، الأفضل أن يشارك عندما يكون جاهز 100 بالمئة، ونحن لسنا في عجلة عليه، بدأنا في الدفع به لبضع دقائق لتجهيزه، جميعنا ننتظر بفارغ الصبر مشاركته بشكل كامل والاستفادة من خدماته".

بسؤاله عن تأثير انتخاب مجلس إدارة جديد للنصر وحدوث فترة فراغ إداري في بداية الموسم: "هذه الفترة من الممكن أن تؤثر على كل فريق، خاصةً أنها حدثت في فترة حساسة جدًا، نحن في بداية الموسم ويجب أن يكون هناك تحضيرات واستعدادات للموسم المقبل، قد يكون هناك مشاكل، لكن الأكبر هي عدم وجود من يقوم بعملية الرد والاحتواء، فلم يكن هناك من يحل المشكلات، لكن فور انتخاب المجلس، حضر عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف على الكرة، إلى معسكرنا بالبرتغال وساهم في تقديم الحل".

عن تقييمه لتجربة التدريب بالسعودية: "يوجد هنا كافة اشتراطات العمل الجيد؛ الملاعب مناسبة والمواهب متواجدة، لكن ما يجب العمل عليه هو رفع وتيرة عمل اللاعب، وهي ليست بالضرورة أن تكون محصورة في الجري فقط، إنما في التركيز الذي يجب أن يكون عالٍ وأن يكون عطائه حاضر طوال الـ90 دقيقة دون تراجع، سواء ذهنيًا أو بدينًا، وهذا ما نعمل عليه ألا وهو صناعة الفارق، لكن هذا يحتاج إلى وقت".

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة البكيرية بعد غدٍ الجمعة، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.