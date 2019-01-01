فيتوريا يقرر الاستعانة بخدمات حارس النصر الشاب

الحارس الشاب اعتذر عن المشاركة في برنامج الانبعاث بسبب المدير الفني البرتغالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، الاستعانة بخدمات نواف العقيدي، حارس فئة الشباب للعالمي، خلال الفترة القادمة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة الرياضية، فإن العقيدي يشارك في برنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب، ولكنه قرر الاعتذار عن المشاركة بعد استدعاء فيتوريا.

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وطلب فيتوريا من إدارة النصر، الإبقاء على العقيدي في الرياض، مشيراً إلى أنه يحتاجه، إذ سينضم الحارس الشاب للتدريبات في الفترة القادمة.

وسمح فيتوريا، للاعبي فريقه بالراحة يومين، على أن يعود الفريق للتدريبات من جديد مساء غد الإثنين، بعد الفوز على الفتح بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الدوري السعودي برصيد ست نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر بنفس العدد من النقاط.