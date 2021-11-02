يرى الإعلامي الرياضي عبد الكريم الزامل أنه على فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، الاعتذار عما فعله مع ثنائي العالمي المغربي عبد الرزاق حمد الله وعبد الفتاح عسيري، واصفًا ما فعله بـ"الدناءة والوقاحة"

ماذا فعل الهريفي؟

الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل كشف عن مكالمة بين الهريفي وحمد الله، يحرض بها الأول الثاني على حسين عبد الغني؛ مدير الكرة، بعدما صافح الأخير مهاجم الفريق الجديد الكاميروني فينسنت أبو بكر.

وكذلك ادعى المريسل أن الهريفي يتواصل مع عسيري وحذره من أن يصبح لاعب الوسط البرازيلي الجديد أندرسون تاليسكا، هو نجم الفريق الأول.

الهريفي نفى ادعاءات المريسل، لكنه أكد أنه تواصل مع حمد الله، لإبداء استيائه من تصرف عبد الغني مع أبو بكر. (طالع التفاصيل)

"دناءة ووقاحة"

الزامل أعرب عن استيائه من مكابرة الهريفي عن الاعتراف بأنه أخطأ، إذ يؤكد الأخير أنه لم يخطئ في حديثه مع المهاجم المغربي.

وكتب الزامل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحريض اللاعبين من جهة وضد جهاز الكرة من جهة أخرى عمل "دنيء" والاعتراف به "وقاحة"".

وأضاف: "الأسوأ المكابرة بدلًا من الاعتذار.!، حسبي الله ونعم الوكيل".

#تحريض اللاعبين من جهة وضد جهاز الكرة من جهة اخرى عمل "دنيء" والاعتراف به و "قاحه" .

والاسوء المكابرة بدل الاعتذار.!

حسبي الله ونعم الوكيل — عبدالكريم الزامل (@Abdulkarem_zaml) November 2, 2021

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