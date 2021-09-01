"النصر غول الانتقالات .. وما قدمه بن فهد لن يتكرر"

النصر أجرى فترة انتقالات تاريخية

يرى الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، أن نادي النصر يستحق لقب غول الانتقالات الصيفية 2021، بعد الصفقات القوية والنارية التي أبرمها مجلس إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر.

النصر نجح في إبرام التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أنسيلمو دي مورايس، والأرجنتيني فونيس موري، والكاميروني فينسنت أبو بكر، بالإضافة إلى عودة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف من الإعارة، والتعاقد مع الثنائي المحلي محمد آل فتيل ومحمد القاسم.

الشهري قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "الصفقات التي عقدت في فترة الانتقالات الصيفية، جعلت الجماهير سعيدة بعمل الرؤساء والأندية، وتطلق على رئيس نادي ما لقب (ثعلب الميركاتو) أو (أسد الميركاتو)".

الإعلامي الرياضي تابع: "الحقيقة الثابتة أن النصر كان غول الانتقالات، كان يضرب بقوة المال والأسماء، وكان يعتمد بشكل كبير على داعم كبير بحجم الأمير خالد بن فهد".

مبارك الشهري واصل: "خالد بن فهد الآن يحقق رقم إعجازي، لم يستطع أحد ولن يتمكن أحد من الوصول له، وأن يفعل ربع ما قدمه هذا الشخص العظيم".

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واستطرد قائلًا: "تخيل ديون تصل إلى 136 مليون ريال، تخفض إلى 5 مليون جدولة، بالإضافة إلى التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد أن كان يفاوضه الهلال لمدة 3 أشهر ليحسمها في يومين".

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واختتم الشهري تصريحاته قائلًا: "أيضًا التعاقد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر، بعد أن كان يفاوضه الاتحاد لمدة شهر ليضمه في يومين، وأيضًا البرازيلي أنسيلمو في ساعات معدودة بعد أن تواجد في جدة للانضمام إلى الاتحاد".

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