كأس الملك | فيديو - خماسية وهدف شرفي يصعد بالنصر إلى دور الـ32

عفيف نجح في تسجيل هدف تاريخي بمرمى العالمي

نجح النصر في التأهل إلى دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز أمام عفيف بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

العالمي سجل هدفه الأول بعد مرور 23 دقيقة من عمر المباراة، من خلال تسديدة صاروخية من وسط الملعب بأقدام العائد بعد غياب النيجيري أحمد موسى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، أحرز عوض خميس هدفًا رائعًا للنصر عبر تسديدة مقوسة من على الطرف الأيمن لمنطقة الجزاء.

الهدف الثاني للنصر سجله "عوض خميس" عند الدقيقة 44#النصر_عفيف pic.twitter.com/aYu3xrA7p3 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 9, 2019

لاعبو العالمي واصلوا هز الشباك مع بداية الشوط الثاني، حيث أضاف حمد المنصور الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ومن تسديدة أخرى من داخل وقوس منطقة الـ18، جاء رابع الأهداف بأقدام أحمد موسى.

الهدف الرابع للنصر سجله "أحمد موسى" عند الدقيقة 55#النصر_عفيف pic.twitter.com/swzCZTpwOF — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 9, 2019

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 71، أحرز منها جوليانو الهدف الخامس، حيث سددها عكس اتجاه سقوط الحارس، سكنت يساره.

أما عفيف فأحرز هدفه الشرفي في الدقيقة 78 من رأسية حمزة بن عبده، بعد متابعة لعرضية من ضربة ركنية، سكنت يمين وليد عبد الله؛ حارس العالمي.