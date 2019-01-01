النصر يستعيد خدمات العبيد وآدم قبل مواجهتي ضمك والفيحاء

أخبار سارة يستقبلها المدرب البرتعالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر.

شهدت تدريبات فريق نادي النصر، بدء عبد الرحمن العبيد، لاعب فريق نادي النصر، برنامجه اللياقي، بالجري حول الملعب، استعدادًا لمباراة الفيحاء المقبلة.

عبد الرحمن العبيد، الظهير الأيسر للنصر، تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، بتمزق في العضلة الخلفية.

وأبدى عبد الفتاح آدم مهاجم النصر جاهزيته للمشاركة مع زملائه اللاعبين، خلال تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة الفيحاء.

وكان يعاني عبد الفتاح آدم من إصابة بالشد العضلي، حيث حصل على الراحة الكافية، من أجل العودة إلى التدريبات، للمشاركة في المباريات.

الأهلي يسعى لتسويق زوكانوفيتش بعد خروجه من حسابات جروس

النصر يستعد لمواجهة ضمك، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم.

ويتصدر النصر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، متفوقًا على الأهلي الثاني برصيد 23 نقطة.