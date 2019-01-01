تقرير - أكثر من 14 مليون تنهي أزمة العنزي مع النصر

الحارس يرحل بعد عشرة أعوام قضاها في صفوف العالمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أنهت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، اليوم الأربعاء، أزمة عبد الله العنزي؛ حارس مرمى الفريق، والذي كان رافضًا لفسخ تعاقده بالتراضي.

إدارة السويكت أرادت أن تفسخ عقد الحارس الذي يرتدي قميص العالمي منذ عشر سنوات، إلا أن العنزي تمسك بالحصول على كافة مستحقاته ورفض الحلول الودية.

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ووفقًا لمصادر صحيفة "الجزيرة" فإن النصر نجح في إغلاق قضية العنزي بتسديد مبلغ 14 مليون و355 ألف ريال سعودي، وهي قيمة جميع مستحقات الحارس.

صاحب الـ28 عامًا انضم للنصر في صيف عام 2009، لكنه طوال هذه السنوات لم يشارك سوى في 133 مباراة، استقبل خلالها 162 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 36 مباراة.

وكانت آخر مباراة شارك بها العنزي مع العالمي في يناير 2018 أمام النهضة في دور الـ16 بكأس الملك، وفاز بها رفاقه بهدف وحيد.