إدارة النصر تسابق الزمن لحل أزمة الـ10 ملايين

السويكت أمامه مهلة عشرة أيام فقط

تعمل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، خلال الأيام الحالية على توفير مبالغ مالية كبيرة، لتسديد التزاماتها المالية، حتى لا يقف أي شيء عائقًا أمام حصول النادي على الرخصة الآسيوية.

لجنة التراخيص في رابطة دوري المحترفين السعودية تقوم في الفترة الحالية بدراسة طلبات الأندية التي تقدمت للحصول على الرخصة الآسيوية ومن بينها النصر، والتي تعتمد على خمسة معايير؛ هي المعيار المالي، الإداري، الفني، القانوني والبنية التحتية.

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ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة السويكت تحاول توفير 10 ملايين ريال، من أجل سداد حقوق عبد الله السالم؛ لاعب الفريق السابق، والتي أقرتها عليها غرفة فض المنازعات لصالح اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن العالمي يسابق الزمن لسداد المبلغ، بعدما مُنح مهلة عشرة أيام، لحل قضايا الداخلية واجبة السداد، بعدما قامت وزارة الرياضة بسداد القضايا الخارجية للأندية، لتسهيل حصولهم على الرخصة الآسيوية.

يذكر أن قضية السالم بدأت بانتقاله بالإعارة من الفيحاء إلى النصر صيف 2018 مع وجود بند في عقده يُتيح للنادي ضمه نهائيًا في صيف 2019، وقد فعلت إدارة العالمي برئاسة سعود آل سويلم ذلك البند لكن الإدارة الجديدة برئاسة صفوان السويكت تراجعت عن ذلك ولم تعترف بتفعيل العقد.

وقد رفضت إدارة الفيحاء ذلك القرار الجديد من النصر وطالبت بقيمة الانتقال كاملة رافضة استعادة اللاعب، وهو ما أدى لتجميد عبد الله السالم وابتعاده عن كرة القدم طوال النصف الأول من الموسم الجاري.

وفي يناير الماضي منحت غرفة فض المنازعات المهاجم السعودي حق التوقيع لأي نادٍ مجانًا ودون العودة لناديي النصر والفيحاء، وقد انضم بالفعل لفريق الاتفاق رغم أنه كان في بداية الموسم قد اتفق مع الفتح.