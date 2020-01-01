دعوة لدعم صفقات محلية للنصر - عضو ذهبي: قدمت أكثر من 12 مليون ريال

عبد العزيز بغلف دائم الحرص على دعم العالمي

كشف عبد العزيز أحمد بغلف؛ العضو الذهبي بنادي النصر السعودي، عن دعمه السخي للعالمي خلال الفترة الماضية، داعمًا بقية أعضاء الشرف بدعم النادي من أجل صفقات يناير.

بغلف معروف لدى جمهور الشمس بأنه أكبر الداعمين للنادي، حيث يحرص على تقديم المكافآت للاعبين عقب المباريات المهمة، بخلاف الدعم الذي يخصصه كل شهر لمجلس الإدارة.

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وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحبتي الأعضاء الذهبيين والمحبين للكيان وجمهور الشمس العظيم، قدم محبكم دعمًا للنادي ولإدارة صفوان السويكت وخلال خمسة أشهر مبلغ 12 مليون و110 ألف ريال سعودي".

وأضاف: "هذا لا منه ولا فخر، نحتاجكم يا أحبة وأعضاء، اليد الواحدة لا تصفق، النصر بحاجة محليين.. كلنا ثقة فيكم".

أحبتي الاعضاء الذهبيين والمحبين للكيان وجمهور الشمس العظيم.

قدم محبكم دعمآ للنادي ولإداره الدكتور صفوان السويكت وخلال خمسه أشهر مبلغ ١٢١١٠٠٠٠.. اثناعشر مليون ومائه وعشره الاف ريال..لا منه ولافخر.

نحتاجكم يااحبه واعضاء ..اليد الواحده لاتصفق.

النصر بحاجه محليين..كلنا ثقه فيكم🌹💛💙 pic.twitter.com/jd5BFcOfLA — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) January 8, 2020

يذكر أن العالمي بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا لم يتعاقد حتى الآن مع أي لاعب في الميركاتو الشتوي الجاري.

وتحتل كتيبة فيتوريا المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب الوصافة، وإن كان للزعيم مباراة مؤجلة.

ويستعد العالمي لمواجهة الاتحاد بعد غدٍ الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ14 من الدوري المحلي.