وكيل حمد الله يوجه اتهاماته للاعبي النصر

عبد الرزاق حمد الله سجل هدف فريقه الوحيد في الهزيمة أمام الوحدات

اتهم عبد الرحيم حمد الله؛ وكيل أعمال المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، الاتهامات للاعبي الفريق بالفردية وعدم اللعب بجماعية، مما يتسبب في عجز اللاعب عن إحراز الأهداف.

العالمي كان قد تلقى الهزيمة أمس الإثنين، أمام الوحدات الأردني بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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هدف النصر الوحيد أحرزه المهاجم المغربي من ضربة جزاء، في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني.

وكتب وكيل حمد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "يد واحدة لا تصفق! لا يوجد عمل جماعي. كيف سنحرز الأهداف والكرة لا تصل إلى المهاجم!؟ على الأقل عندما أرسل الحارس وليد عبد الله الكرة له، أحرز هدفًا".

كانت بعض التقارير قد أرجعت الهزيمة إلى وقوع مشادة بين حمد الله وحسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي، بغرف خلع الملابس قبل المباراة.

بهذه الهزيمة احتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين عن السد القطري؛ محتل الصدارة.

ومن المقرر أن يلتقي النصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالسد، في 29 من أبريل الجاري.