"حمد الله ليس رونالدو .. اجلسوه وأمرابط على مقاعد البدلاء"

الثنائي شارك في هزيمة النصر الثقيلة أمام الشباب

فتح الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، النار على الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط؛ لاعبي النصر السعودي، عقب الهزيمة الثقيلة بديربي الرياض أمام الشباب أمس السبت، مطالبًا الكرواتي ألين هورفات؛ المدير الفني للفريق، بإبقائهما على مقاعد البدلاء.

ديربي الرياض انتهى بالأمس بفوز الليث الأبيض برباعية نظيفة، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال التويجري، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة روتانا": "لا يوجد لاعب بالملعب في النصر أفضل من الجالسين على مقاعد البدلاء، يجب أن يعود حمد الله إلى دكة البدلاء، كان حمد الله يسجل من خرم إبرة، لكنه الآن أهدر أربع ضربات جزاء من أصل ست سددها، هذا غير معقول، عليه ألا يكابر".

وأضاف: "قميص النصر عزيز وغالٍ وقميص فريق عالمي، لا يوجد أحد أكبر منه، اجلسوا حمد الله وأمرابط على الدكة، أداء أمرابط لا لون ولا طعم ولا رائحة، من أنتم؟، إذا حمد الله صنع مجدًا في الدوري السعودي، فقد فعل بقميص النصر، أنت لست كريستيانو رونالدو الذي يخشى زيدان تبديله، لا!، أنت حمد الله اجلس على مقاعد البدلاء".

واختتم: "النصر بدون حمد الله في المباريات الماضية كان منتعشًا برائد الغامدي، حرام أن يكون لديك لاعب متميز وشاب وجلب لك الفوز في عدة مباريات، ثم يجلس على الدكة، اجلسوا غير الجيدين على الدكة حتى وإن كان حمد الله أو أمرابط".

يذكر أن الليث الأبيض يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما يأتي العالمي بالمركز السابع برصيد 25 نقطة.