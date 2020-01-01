عبد الرزاق حمد الله تحت أنظار 3 مدربين

لا تهاون في فترة التوقف

رفع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، شعار "لا تهاون" خلال فترة التوقف الحالية، مستعدًا بكل قوة لاستئناف المنافسات في أي وقت.

وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل كانت قد قررت في منتصف مارس الجاري تجميد النشاط في كافة أنحاء المملكة حتى إشعار آخر، على إثر تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأطلقت اللجنة الأولمبية السعودية حملة تحت عنوان "تمرن بالبيت" ، لتشجيع الرياضيين على مواصلة تدريباتهم في منازلهم بحسب الإمكانيات المتاحة، للحفاظ على لياقتهم البدنية.

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ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن حمد الله مراقب من ثلاثة مدربين خلال الفترة الحالية، إذ يتابعون تدريباته اليومية، وهم مدربه الخاص مراد راموز، والذي يتواصل مع المغربي عبر الإنترنت، ثم يتم تسليم مدرب اللياقة بالنصر نسخة من تقريره التدريبي عبر تطبيق "واتس آب"، وفي الأخير تُعرض كافة المعلومات على البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن هداف العالمي يستغرق أكثر من ساعة يوميًا في التدريبات اللياقية القوية، مستعينًا بأجهزة التدريب المتوفرة في مقر سكنه.

يذكر أن المهاجم المغربي يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، صاحب الوصافة.

ويحتل رفاق حمد الله المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة متأخرًا بفارق ست نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.