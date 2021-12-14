لكشف المستور .. حمد الله والهريفي وجهًا لوجه

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت جديدة في ملف فسخ نادي النصر السعودي لعقد المغربي؛ عبد الرزاق حمد الله، لكن هذه المرة سيكشفها اللاعب نفسه.

نهاية سيئة بين حمد الله والنصر:

بعد عديد المشكلات، التي كانت تمر جميعها، فاجأ النصر برئاسة مسلي آل معمر، جمهور العالمي بفسخ عقد المهاجم المغربي في نوفمبر الماضي، دون الكشف عن أسباب واضحة. (طالع التفاصيل)

الأنباء تعددت حول أسباب الفسخ، فهناك من يؤكد أن سخرية من قرار النادي بإقامة تدريبات صباحية للفريق في الساعة التاسعة، هي السبب، حيث ظهر متهكمًا على القرار رفقة الثنائي عبد الرحمن العبيد ووليد عبد الله. (طالع التفاصيل)

وهناك أنباء أخرى وهي الأقوى، توضح أنه قام بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه المدير التنفيذي للنادي، مهددًا إياه، بعدما تشاجر مع الجهاز الفني للفريق لعدم الدفع به في المباريات. (طالع التفاصيل)

حمد الله والهريفي وجهًا لوجه:

المشجع النصراوي الشهير "نواف التميمي"، أكد أنه يتم التجهيز لمساحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ستجمع حمد الله بفهد الهريفي؛ نجم العالمي الأسبق، للحديث عن كل القضايا المثارة خلال الفترة الماضية.

وأوضح التميمي أن المساحة ستكون بعد انتهاء تسوية الأمور المادية بين اللاعب والنصر، والتي قدرها بأسبوعين تقريبًا.

حمد الله كان أحد أسباب اعتزال الهريفي:

منذ فترة، أعلن الهريفي اعتزاله كل ما يتعلق بالنصر سواء تحليليًا أو تشجيعيًا، بعدما اتهمه الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل بعديد الاتهامات. (طالع التفاصيل)

أحد الاتهامات كانت إدعاء الإعلامي، تواصل الهريفي مع حمد الله، لتحريضه على الوافد الجديد البرازيلي أندرسون تاليسكا، وتحذيره من خطف البساط من تحت قدمي المغربي. (طالع التفاصيل)

وستكون هذه القضية أحد أهم الملفات التي ينتظر الجمهور السماع لشهادة حمد الله بها، خاصةً وأنه اتهام خطير لأحد أبرز النجوم في تاريخ النصر.

اقرأ أيضًا..

عبد الرزاق حمد الله بصورة غير المبالي: أنا أصنع التاريخ أينما ذهبت

اسمه مازال في قائمة الفريق .. النصر يمنح حمدالله فرصة أخيرة