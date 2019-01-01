عبدالرزاق حمد الله والعبيد خارج حسابات النصر في مباراة الفتح

يلتقي العالمي حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين أمام نادي الفتح

ماجد جزر

يرغب الجهاز الفني بنادي النصر السعودي منح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله فترة راحة كاملة من أجل الاطمئنان عليه وعدم الاستعجال في عودته إلى الملعب.

الجهاز الطبي في نادي النصر بشكل مضاعف لمتابعة حالة كل من المغربي عبد الرزاق حمد الله وعبد الرحمن العبيد، وذلك بإجراء الفحوصات المستمرة والتأهيل الطبيعي.

ومن المؤكد غياب الثنائي حمد الله والعبيد عن مباراة الفريق المُقبلة التي ستكون أمام نادي الفتح في ثاني جولات الدوري السعودي للمحترفين.

كما سيغيب أيضًا يحيى الشهري وعبد العزيز الجبرين، حيث يُفضل الجهاز الفني عدم المغامرة بأي لاعب لم تكتمل نسبة شفاءه بشكل نهائي.

ويلتقي العالمي حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين أمام نادي الفتح في الجولة الثانية يوم الجمعة المُقبل.

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يُذكر أن الجهاز الفني يرغب في تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة السد القطري منتصف شهر سبتمبر المُقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.