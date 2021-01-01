عودته غير عادية .. حمد الله يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع النصر

المغربي يقود العالمي حاليًا في مواجهة العين

يبدو أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، عزم على نسيان ما مر خلال الفترة الماضية، ونسيان بدايته السيئة في الموسم، وقرر العودة لسابق عهده.

المغربي يشارك حاليًا في مواجهة فريقه أمام العين، بدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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مع بداية المباراة، سجل المغربي هدفًا تم إلغائه، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي وجود خطأ لصالح حارس مرمى الخصم أيمن بخاري.

لكن أبى حمد الله أن ينتهي الشوط الأول إلا وفريقه متقدمًا، ليسجل المهاجم هدف التقدم للعالمي في الدقيقة 3+45، بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة.

هذا الهدف هو الهدف رقم 100 لعبد الرزاق حمد الله مع العالمي في مختلف البطولات، بعدما كان قد وصل في أغسطس الماضي إلى 100 هدف كصناعة وتسجيل.

حمد الله سجل 67 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و20 في كأس الملك، 11 في دوري أبطال آسيا، و2 في كأس السوبر السعودي.

أما أكثر الفرق التي استقبلت أهدافًا منه، هي الرائد والفيحاء (10 أهداف)، الاتحاد والتعاون (7 أهداف)، والهلال وضمك والاتفاق والوحدة (5 أهداف).

يذكر أن المهاجم المغربي يرتدي قميص العالمي منذ صيف عام 2018، إذ انضم له قادمًا من الريان القطري.