سعود آل سويلم: نجوم النصر دائمًا ما يصلون للعالمية أولًا

هداف العالمي عبد الرزاق حمد الله حصد جائزة أفضل لاعب عربي 2019

تفاخر سعود آل سويلم؛ رئيس نادي النصر السعودي السابق، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بناديه بعدما حصد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ هداف الفريق، جائزة أفضل لاعب عربي في عام 2019.

الهداف المغربي تم تسليمه جائزة الأفضل أمس الأحد، خلال حفل "جلوب سوكر"، الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية على هامش النسخة الـ14 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وحصد حمد الله الجائزة بعد منافسة مع سالم الدوسري؛ لاعب الهلال السعودي، يوسف البلايلي؛ لاعب الأهلي السعودي، أكرم عفيف؛ لاعب السد القطري وأفضل لاعب في آسيا 2019، وطارق حامد؛ لاعب الزمالك.

حمد الله: أشكر من ساندني حتى أحصل على جائزة جلوب سوكر

آل سويلم كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لهداف العالم ما حققه، نجم يملك إمكانيات عالية ولا زال أمامه الكثير، الله يوفقه وزملائه نجوم النصر لتحقيق المزيد".

وأضاف: "نجوم العالمي دائمًا ما يصلون بالدوري السعودي للعالمية أولًا".

الف مبروك لهداف العالم ماحققه @Hamedallah_9

نجم يملك امكانيات عالية ومازال امامه الكثير الله يوفقه وزملاءه نجوم النصر لتحقيق المزيد .. نجوم العالمي دائما مايصلون بالدوري السعودي للعالمية أولاً. pic.twitter.com/h0bE40X4AI — سعود آل سويلم (@SSuwailm) December 29, 2019

إشارة رئيس النصر السابق إلى العالمية تعود إلى كون ناديه هو أول نادٍ عربي وسعودي يشارك في كأس العالم للأندية في نسخته الأولى عام 2000، ووقتها حصد الفريق جائزة اللعب النظيف.

عبد الرزاق حمد الله هو هداف العالم في عام 2019 بـ57 هدفًا، متفوقًا على البولندي ليفاندوفسكي؛ هداف بايرن ميونخ الألماني، صاحب الـ54 هدفًا، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ هداف برشلونة الإسباني، 50 هدفًا، وفي المركز الرابع الفرنسي كيليان مبابي؛ هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، بـ44 هدفًا.

وبالموسم الماضي، حصد المغربي جائزة الهداف التاريخي للدوري السعودي في موسم واحد، بتسجيله 35 هدفًا.